岡田将生、染谷将太出演のＴＢＳドラマ「田鎖ブラザーズ」が１７日にスタートした。１９９５年４月２６日夜、川崎市の田鎖家で父田鎖朔太郎（和田正人）と母田鎖由香（上田遥）が寝室で刺殺され、犯人が逃走。２０１０年４月、法改正で凶悪犯罪の公訴時効が廃止されたが、田鎖事件は法改正の対象起点より２日早かったため、時効となった。息子たちは兄真（岡田将生）が青委署刑事、弟稔（染谷将太）が神奈川県警捜査一課の