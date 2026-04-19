岡山大学は19日、カラスの黒さに関する研究結果を公表。カラスはなぜ、あれほど黒いのか。身近でありながら長年謎とされてきた問いに、分子レベルから迫る新たな発見があったとした。【画像】カラスの謎が明かされる… MC1Rによるメラニン合成調節のしくみ学術研究院環境生命自然科学学域（理）の竹内栄教授、相澤清香准教授らの研究グループが、羽の色を決める受容体「MC1R」に着目。その機能解析から、黒さを生み出す“スイ