「日本ハム３−１５西武」（１９日、エスコンフィールド）日本ハム・水谷瞬外野手が、球場が騒然となるアクシデントに見舞われた。七回１死満塁から一塁へ痛烈なゴロを放ったが、西武の平沢が捕球して本塁へ送球したボールが直撃。ボールは腕に当たった後、右あご下の首にに当たり、水谷はその場に倒れこんだ。その後、立ち上がり、何とか一塁にたどりついた後に再びうずくまると、トレーナーに付き添われて自力で歩いてベン