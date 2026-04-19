お笑いコンビ「くりぃむしちゅー」の有田哲平（55）が18日放送のTOKYOFM「川島明そもそもの話」（土曜後5・00）にゲスト出演し、相方・上田晋也（55）との出会いを明かした。熊本の名門校・済々黌のラグビー部で知り合って意気投合。高校1年生の時、お互いにプロレス好きだったことから友人が引き合わせてくれたという。初対面で有田が「（アントニオ）猪木と前田（日明）、どっちが強いと思う？」と聞くと上田は「あ？