年齢を重ねると丸くなる人もいれば、遠慮が先に消えていく人もいます。かつては自慢だった親の姿も、年齢とともに少しずつ変わっていきます。見た目だけでなく、言動の抑制が弱くなると、家族の外出は思いがけない緊張の連続になります。悪気がないからこそ止めづらく、周囲の目だけが気になっていきます。【漫画】小さい頃はお洒落でスタイルが良く、誰とでも仲良くなれる自慢の母だった。ところが…（全編を読む）かつては自慢だ