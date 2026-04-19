結婚して嫁いだ先には、とんでもない天然の夫と義母がいました。日々驚かされることがありながらも、優しい夫と義母との生活に幸せを感じているのです。めいさんは夫と結婚して12年。今や言葉を口にしなくても会話が成立するそうです。第16話会話がなくても【作者コメント】息子に向かって「同じことを何度注意させるんだ」と怒っていた夫。その姿を見つめながら、私は「毎回忘れるのはあなたも同じですからね……？」というオー