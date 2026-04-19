19日、広島市内で自民党の移動政調会が開かれました。 小林鷹之政調会長は安全保障関連3文書の見直しについて、政府と連携し党内で丁寧に議論を深めていく姿勢を示しました。 移動政調会では、広島県連所属の国会議員や県会議員、広島市議らと意見交換を行い、東京一極集中の是正や教育、医療、子育て支援など幅広い政策課題について議論したということです。 小林政調会長は、会議終了後の会見で、核不拡散条約（NPT）体制