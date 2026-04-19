新しい1週間が始まります。今週の運勢はどうなるのでしょうか？4月20日（月）〜4月26日（日）の運勢を、明翁ヘカテの12星座週間占いでチェックしましょう！第1位★牡牛座運勢第1位！「新しい区切り」が今週のテーマ。1年に一度巡ってくる、「新しい自分」へのリニューアル期間となります。誕生日シーズンはこれまで1年を振り返りつつ、これからをどう生きていくかじっくり考える時間をとってみて。ご褒美に何か贅沢をして