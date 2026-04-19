◇Bリーグ2025―26シーズンB1第33節GAME2大阪エヴェッサ103―93川崎ブレイブサンダース（2026年4月19日おおきにアリーナ舞洲）大阪エヴェッサが1月3、4日の越谷アルファーズ戦以来のホーム連勝を飾り、通算成績を22勝33敗とした。この試合、1Q最初のシュートで相手ファウルをもらいフリースロー2本をしっかり決めた植松義也（27）がスパークした。自身初のスリーポイントシュート4本を決め、キャリアハイの14得点でマ