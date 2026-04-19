福島―岐阜前半、パスを出す福島・三浦＝とうスタサッカー元日本代表FWで「カズ」の愛称で親しまれるJ3福島の三浦知良が19日、福島市のとうほう・みんなのスタジアムで行われたJ2・J3百年構想リーグの岐阜戦に先発して前半21分までプレーし、自身が持つJリーグ公式戦の最年長出場記録を59歳1カ月24日に更新した。