俳優のキム・ジョンヒョン、イム・スヒャンが出演する韓国ドラマ『コクドゥの季節』（全16話）が、あす20日よりCSホームドラマチャンネルで放送される。（毎週月曜 後2：00〜※2話連続放送／20日は後2：15〜）【場面ショット】『コクドゥの季節』キム・ジョンヒョンのキス寸前同作は前世で引き裂かれた2人が、時を超え“死神”と“医師”としてまさかの再会。男はなぜ死神になったのか、そしてかつての愛の記憶を取り戻せるの