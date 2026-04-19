青森県鰺ヶ沢町にある戦争遺構で、戦後は住居や学校として使われた旧陸軍の兵舎が、今冬の雪の重みで倒壊した。明治時代に建てられ、これまで町の歴史を伝えてきた建物の倒壊に、町民からは「よく頑張った」とねぎらう声が聞かれた。（家高ひかり）倒壊したのは、岩木山北麓に所在した旧陸軍の「山田野演習場」の兵舎（全１２棟）のうち、現存していた「第９号兵舎」。間口７・３メートル、奥行き６７メートルの木造で、１９１