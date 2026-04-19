◇セ・リーグ中日―阪神（2026年4月19日甲子園）中日・根尾昂投手（26）が自身2試合連続で本塁打を浴びた。5―6の7回、先頭の佐藤輝に4球目の真っすぐをバックスクリーンに運ばれた。17日のこのカード初戦では1―1の7回に森下に左中間への決勝ソロを被弾。今季6試合目で初失点となり、敗戦投手となっていた。根尾は8年目の今季、中継ぎとして1軍に定着。8日のDeNA戦で待望のプロ初勝利を挙げていた。この日は26歳の