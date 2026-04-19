お笑いコンビ・千原兄弟の千原ジュニアが１９日、都内で、著書「千原ジュニアが五年で描き溜めた四コマ漫画全集」（扶桑社、２１日発売）の発売記念会見を行った。今作は２０２０年から２５年まで「週刊ＳＰＡ！」で連載していた、５年間描き続けた全５１７本の４こま漫画を収録。漫画は自宅で描いていることから「長男は俺のことを４歳くらいまでは俺のことを漫画家やと思ってましたからね。そんなことも今となっては良い思い