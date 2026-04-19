広島のベテラン・秋山翔吾外野手（３８）が１９日のＤｅＮＡ戦（マツダ）で、県内在住のひとり親家庭１０組２６人を球場に招待した。西武時代の１５年から始めたこの活動は、自らも、中学以降はひとり親家庭で育った経験も踏まえ、そういった家庭の親子にもプロスポーツを楽しんでもらいたいという思いから開始し、赤ヘルでも今年で４年目。試合前練習終了後には、同じひとり親家庭で育ちでプロ野球選手となった後輩・中村奨