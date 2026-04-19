攻めの姿勢で王座を守り抜いた。体操の全日本個人総合選手権最終日（１９日、群馬・高崎アリーナ）、男子決勝は橋本大輝（２４＝日本生命・セントラルスポーツ）が合計１７０・１１４点で６連覇を達成。２００８〜１７年大会を制した内村航平以来の快挙となった。今季の世界選手権（１０月、オランダ）などの選考会は、個人総合のＤスコア（演技価値点）の合計に応じ、加点が与えられる新ルールを採用された。全６種目の得点は