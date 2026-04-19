元タレントでYouTuberの木下優樹菜さん（38）が2026年4月11日、自身のインスタグラムを更新。ショートカット姿を披露した。「寝起きでこれ」木下さんは、「そういえば？ 髪 キットした」（原文ママ）といい、ハサミの絵文字を並べ、顎丈の長さにカットしたショートカットの髪を写したアップショットを含む7枚の写真を投稿した。「寝起きでこれ」「らくー」「まつ毛にマスカラ塗らないでクリアマスカラするのがすきです」とつづり、