キリンのバックヤードツアー（池田動物園） 4月19日は語呂合わせで「飼育（しいく）の日」です。岡山市の池田動物園で19日、キリンのバックヤードツアーが行われました。 池田動物園で飼われているオスのアミメキリン、サンタロウ、6歳です。子どもたちが特別にサンタロウの飼育部屋に入りました。 そしてキリンの背の高さに合わせて天井が作られていることや、キリンは寒さに弱いため床