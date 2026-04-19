お弁当のおかずの定番「揚げ物」。でも、時間が経って冷めると衣がベチャッとしてしまい、お肉や海鮮の味も落ちてしまうのが悩みですよね。 そんなお弁当の悩みを解決する”プロの技”が、熱血グルメ漫画『食キング』（土山しげる著）の第1話に隠されています！ 今回は、作中で伝説の料理人が披露した、冷たい残り物のフライを「冷めても美味しい絶品おかず」に生まれ変わらせる魔法のレシピをご紹介します。 冷たい「残り物弁当