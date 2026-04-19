任期満了に伴う沼津市の市長選挙が19日告示され、現職と新人のあわせて3人が立候補の届け出をしました。 立候補したのは、現職で3期目を目指す頼重秀一さん（57）と、新人で靴の製造会社社長の沓沢大三さん（72）、新人で元沼津市議の大場豪文さん（56）のいずれも無所属の3人です。（現職・頼重候補）「沼津はまさに選ばれている自治体なんです。選ばれているというチャンスをこれからどう生かしていくか、これが今の我々に