◆ＪＥＲＡセ・リーグ広島０―２ＤｅＮＡ（１９日・マツダスタジアム）広島が今季初の無得点でＤｅＮＡに敗れ、３連敗を喫した。同カードでは１９６１年以来６５年ぶり３度目となる開幕から５連敗で、昨季から８連敗。ワースト借金５に膨らんだ。新井監督は打線について「我慢して立て直したい」と言及。敗戦の中でも光った若ゴイに「いいものを見せてくれた選手もたくさんいた」と目を向けた。先発・床田は８回２失点で２