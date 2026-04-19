Ｊ１川崎のＤＦ山原怜音が１９日、自身のインスタグラムを通じて「昨年ＳＢＳ静岡放送の杉本真子さんと入籍した事をご報告させていただきます」と報告した。杉本さんは静岡放送のアナウンサー。山原は昨季までＪ１清水に在籍していた。川崎は同日、山原についてのリリースを出し、「日頃よりご声援ありがとうございます。私事ではありますが、昨年入籍したことをご報告させていただきます。より一層覚悟を持ち川崎フロンターレ