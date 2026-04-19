大阪場所前に発覚した、伊勢ケ浜親方（元横綱照ノ富士）の暴力事件は、4月9日の臨時理事会で正式に処分が決まり、一応の決着を見た。伊勢ケ浜親方は2階級降格、今後は集団指導体制となる。半ば保護観察処分を受けた状態だが、親方の座を追われることもなく、部屋の閉鎖もなかった。それなりに厳しい処分とはいえ、白鵬(宮城野親方)と比較すると、かなりの情状酌量が認められる。【小林信也（作家・スポーツライター）】【写真】