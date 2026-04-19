サッカー日本代表の歩みを描いたドキュメンタリー映画「ONE CREATURE」が、6月5日より公開される。この話題について、元日本代表の本並健治と那須大亮が、4月14日配信のABCラジオPodcast「本並健治と那須大亮のGKの言い分」で語った。 本並は「協会はこういうの好きよね」と笑いながらも、ワールドカップ直前に公開する狙いとして、サポーターや選手のモチベーションを高めるためだと分析。