千葉県君津市で19日未明、66歳の男性が倒れているのが見つかり、その後、死亡しました。警察はひき逃げ事件とみて捜査しています。19日午前1時ごろ、君津市子安の路上で「男性が倒れています」と通行人から119番通報がありました。警察が駆けつけたところ、近くに住む千田辰也さん（66）が頭から血を流して倒れていて、病院に運ばれ、その後、死亡しました。現場に車の破片が散乱していることから、ひき逃げ事件とみられていますが