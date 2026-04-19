糖尿病を改善したり、合併症を予防したりするには、糖尿病の治療を正しく理解することが必要になります。そこで今回は、1型糖尿病の治療法について、本駒込内科・糖尿病内科クリニックの菊野先生にメディカルドック編集部が話を聞きました。 監修医師：菊野 庄太（本駒込内科・糖尿病内科クリニック） 福井大学 医学部医学科卒業。国家公務員共済組合連合会 虎の門病院内分泌代謝科などを経て本駒込内科・糖尿病内科クリニ