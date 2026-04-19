網膜剥離の初期症状を見過ごすと、視力の回復が困難になる可能性が高まります。網膜が剥離した状態が続くと、視細胞は不可逆的な損傷を受け、手術で網膜を元の位置に戻しても視力が完全には戻らない場合があります。症状を感じたときにどう行動するかが、その後の視力を大きく左右します。早期発見と早期治療の重要性、および視力予後に影響する要因について説明します。 監修医師：柿崎 寛子（医師） 三重大学医学部卒業 /