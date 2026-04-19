老化の進行速度は、毎日の生活習慣によって大きく変わります。睡眠や運動の状態が乱れると、細胞の修復機能や代謝が低下し、老化を早める原因となることがあります。ここでは、老化が加速しやすい方に共通して見られる代表的な生活習慣のパターンを取り上げ、それぞれの問題点とその背景について詳しく説明します。 監修医師：松澤 宗範（青山メディカルクリニック）2014年3月 近畿大学医学部医学科卒業 2014年4月 慶