最終盤に大仕事をやってのけた。現地４月18日に開催されたセリエA第33節で、鈴木彩艶を擁する14位のパルマは、11位のウディネーゼと敵地で対戦。51分にネスタ・エルフェージュが挙げた今冬に加入後初ゴールを守り切り、１−０で接戦を制した。鈴木は怪我を経て、５試合連続で先発。すると、とびきりの見せ場は90＋６分にやってきた。ニコロ・ザニオーロにペナルティエリア内から、嫌なバウンドをしたシュートを浴びるも、23