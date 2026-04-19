今週の日経225先物は、ロング優勢の相場展開を強めてくる可能性がある。先週は13日につけた5万6150円を安値にリバウンド基調が強まり、4月16日には5万9800円まで買われる場面もみられた。17日は反動安となったものの、週間では1940円高で3週連続の上昇になっている。 米国とイランによる戦闘終結への期待からロング優勢の流れが続いた。米国市場では半導体やAI（人工知能）関連株への物色が強まるなかで、ナスダックが連日