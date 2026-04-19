武雄競輪のG3開設76周年記念「武雄市制20周年大楠賞争奪戦」は2日目を終えた。11Rは人気の嘉永泰斗（28＝熊本）と山田英明（43＝佐賀）の九州ワンツーが決まった。ただ、嘉永の出がいまひとつで結果的に現地集合の形となった。嘉永は「組み立てが甘かったし、車が出ていないのであまり良くないのかな。感触的には初日の方が良かった。二次予選で飛ぶわけにはいかない、という気持ちだけでした」山田英は「（2着で）お