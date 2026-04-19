◇セ・リーグ中日―阪神（2026年4月19日甲子園）中日・高橋宏斗投手（23）が5回1/3を6失点、5四死球で降板した。初回に2点の援護をもらった高橋宏が精彩を欠いた。直後の初回1死二塁で、森下に適時二塁打されると、なおも1死二塁で、佐藤輝に中超え適時三塁打され同点。さらに1死三塁で、大山の遊ゴロの間に三塁走者が生還し勝ち越された。打線は援護した。2回には石伊が1号2ランを放ち4―3と再び優位に立った。3回に