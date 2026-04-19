俳優の仲野太賀（33）が主演を務めるNHK大河ドラマ「豊臣兄弟！」（日曜後8・00）は19日に第15話「姉川大合戦」が放送される。前週は再び“弟”に裏切られ鬼と化し、目を血走らせ怒り狂う信長（小栗旬）と、それを沈め“負けて勝つ”命懸けの撤退戦に挑む藤吉郎（池松壮亮）や小一郎（仲野太賀）の姿が描かれた。石井さんが描いたのは…。前回の第14話は「絶体絶命！」。浅井長政（中島歩）が朝倉方に寝返ったと知った信長（小