Photo: 塚田優 こちらは｢かいサポ（お買いものサポーターチーム）｣が編集・執筆した記事です。飛行機での取材や出張もしばしばの筆者にとって、スーツケース選びは意外と悩ましい問題です。サイズの小さいものだと、帰りはお土産が手荷物になってしまうことも。そんな悩みを一気に解決してくれそうなのが、machi-yaでプロジェクトが展開中の多機能スーツケース「TRIPLUS」です。35L→50Lへ拡