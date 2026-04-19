キャラクターフラワーなどを手掛ける「動物のお花屋さんマイペリドット」（兵庫県西宮市）が、人気キャラクターの「リラックマ」や「すみっコぐらし」をプリザーブドフラワーで表現した母の日ギフトの予約を受け付けている。全国送料無料（沖縄県のみ別途）で、無料ラッピング・メッセージカードも付く。「リラックマ」や「すみっコぐらし」も！キャラクターフラワーの母の日ギフトが登場(C)San-X Co., Ltd. All Rights Reserv