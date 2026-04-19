先住猫と新入り猫が仲良く暮らせるようにするための配慮 猫は縄張りを作り、その中で単独で暮らす習性を持つ動物です。人と一緒に暮らすようになった現在も、人や他の動物と一緒に暮らす社会性を身につけはしましたが、基本的な習性に大きな変化は生じていないと考えられています。 そのため新しい猫を迎え入れると、先住猫は新入り猫を縄張りに侵入してきた不審者と認識し、敵とみなすでしょう。飼い主さんは、こ