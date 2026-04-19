筆者の話です。大雨の日、いつもと違いタクシーで通勤することになりました。何気なく任せた道順が、思いがけない気づきにつながります。 近くてすみません 大雨の日、いつもは原付で通勤している私は、タクシーを利用することにしました。目的地は近く、料金も1000円に満たない距離です。乗車時、つい口をついて出たのは「近くてすみません」という言葉でした。 運転手さんにそう伝えると「大丈夫ですよ」と