バーミンガム・シティ岩田智輝がミドルシュートを突き刺したイングランド2部バーミンガム・シティのMF岩田智輝が強烈なミドルシュートをゴール右上隅に突き刺した。バーミンガム・シティは現地時間4月18日にチャンピオンシップ第43節でハル・シティと対戦。岩田は守備的MFとして先発し、後半32分に値千金の同点ゴールを挙げた。そのゴールはまさに圧巻の一撃だった。ペナルティーエリアの手前でクリアボールのこぼれを拾うと