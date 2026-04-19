フィギュアスケーターでタレントの本田紗来が19日にInstagramを更新。大学生となった彼女が入学式コーデを披露すると、ファンから「可愛すぎる」「素敵」といった反響が寄せられた。【別カット】本田紗来の入学式コーデ横顔も美しい（全3枚）9日に更新したインスタグラムの中で明治大学への入学を公表していた本田。19日の投稿では入学式のオフショットを公開。写真には大きなリボンをあしらったブラックスーツ姿で微笑む様