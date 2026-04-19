お笑いタレントの千原ジュニアが１９日、都内で「千原ジュニアが五年で書き溜めた四コマ漫画全集」（扶桑社刊）の記者会見イベントに登場した。千原が２０２０年から２５年にかけて週間ＳＰＡ！！連載の「囚囚囚囚」で書いてきた４コマ漫画が掲載。前作「嗚呼蝶でありたい」（２３年）に２６４本の新作を加えた全５１７本が収録されている。千原は「まさか自分の芸能生活で４コマ漫画を出版する日が、２度も来るとは。たくさん