小笠倫弘調教師＝美浦＝は４月１９日の中山７Ｒで管理するサヨノジャンボリー（牡４歳、父モーニン）が１着となり、現役６８人目となるＪＲＡ通算３００勝を達成。２００６年３月１１日の初出走から４８９３戦目での到達となった。小笠調教師「節目の勝利に感謝の気持ちでいっぱいです。１勝１勝が宝物です。オーナーの皆様、牧場関係者、ジョッキー、厩舎スタッフ、家族、ファンの皆様、多くの人に支えられて３００も勝つこと