◆ＪＥＲＡセ・リーグ阪神―中日（１９日・甲子園）中日は先発の高橋宏斗が同点の６回１死二塁で降板した。球数は８６球だった。初回に２点の援護を受けたがその裏に３失点で逆転を許すと、２点リードの５回に２失点で追いつかれた。６回に先頭の木浪に四球を与えると、伏見に送りバントを決められたところで、斎藤綱記と交代した。「あれだけ点を取ってもらったのに申し訳ない投球をしてしまいました」と、うなだれた。斎藤