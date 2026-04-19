◇ファーム・リーグ阪神3―19広島（2026年4月19日SGL尼崎）阪神2軍は投手陣が序盤から失点を重ねて広島に大敗を喫した。先発の今朝丸は初回に先制点を献上すると、2回は4点、3回は5点を失って3回10安打10失点で降板。ただ、味方の2失策も絡んだため自責点は1だった。2番手の椎葉は2回を無失点だったが、3番手で登板した及川が2安打3四球3失点と乱調。結局、その後も投手陣は相手打線の勢いを止められず被安打22、12四