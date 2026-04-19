本格的な登山シーズンの幕開けです。神奈川県秦野市では、塔ノ岳などが連なる表丹沢で毎年恒例の山開き式が行われました。開かれた門を通って、一斉に塔ノ岳に出発する登山客たち。きょう（19日）午前9時前、秦野市の戸川公園で山開き式が行われ、およそ1500人の登山客が山の安全を祈願した後、山へと向かいました。今年で70回目を迎える「秦野丹沢まつり」では、山開きを前に和太鼓の演奏が行われ、参加した登山客には先着で特製