19日から東映特撮ファンクラブ（TTFC）にて会員見放題配信となったTTFCオリジナル『ナンバーワン戦隊ゴジュウジャー ポーラー・ビギニング』は、スーパー戦隊シリーズ50作品目の記念作『ナンバーワン戦隊ゴジュウジャー』のラストを飾る映像作品。その中で、テレビシリーズにてワイルドゴジュウウルフの武器だった「オルカブースター5050」が再び登場。そしてそれを手にするのは、心身ともに蝕まれ闇に染まった黄虎直斗／先代ゴ