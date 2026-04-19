お笑いタレントの山田花子が18日、自身のアメブロを更新。次男リクエストの晩ごはんや、ほほえましいやりとりについてつづった。【映像】山田花子の手料理（複数カット）山田は「今日の晩ごはんは『カレーうどん』『ゆで卵』」と切り出し、彩り豊かな食卓を公開。次男が「うどん2玉 ゆで卵2個食べた！」とボリューム満点の食事を平らげたことを報告した。ゆで卵については次男リクエストのメニューであることを明かし、その