■バレーボール大同生命SV.LEAGUE チャンピオンシップ準決勝（19日、SAGAアリーナ）【一覧】バレーボール2026年度女子日本代表37人を発表2戦先勝の準決勝の第2戦が行われ、レギュラーシーズン（RS）2位のSAGA久光スプリングスがRS3位のPFUブルーキャッツ石川かほくにセットカウント3ー2（24ー26、26ー24、25ー17、21ー25、15ー12）で勝利。対戦成績を1勝1敗とし、決勝進出に王手をかけ、勝負は20日の第3戦に持ち込まれた。前