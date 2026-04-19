恋愛バラエティー番組『あいのり』（フジテレビ系）に出演していたブロガーのクロが18日、自身のアメブロを更新。浅草を訪れ、着物姿を披露したことを報告した。【映像】「4カ月でレスになった」クロの4歳年下の元夫クロは晴れた土曜日に大勢の観光客で賑わう浅草へ足を運んだことを明かし、「今日は着物をきたよ」と報告。「なんとなく、アンニュイ？な感じで伸ばしてみてるんだけど」と現在のヘアスタイルについて言及するも