東京・池袋の高齢者が運転する車が暴走し11人が死傷した事故から、19日で7年となりました。この事故で、妻と娘を亡くした松永拓也さん（39）ら遺族は、捜査幹部とともに、現場の慰霊碑を訪れました。この事故は2019年4月19日、豊島区東池袋で、飯塚幸三元受刑者が運転する車が暴走し、松永真菜さん（当時31）と娘の莉子ちゃん（当時3）が死亡したほか、9人が重軽傷を負ったものです。松永拓也さん（39）：7年経って、心の回復をし