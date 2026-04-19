リヴァプールでプレイするMFカーティス・ジョーンズは今夏退団する可能性があるようだ。英『TEAMTALK』が報じている。現在25歳のカーティスは9歳からリヴァプールのアカデミーでプレイし、2019年1月に17歳でトップチームデビュー。これまで公式戦222試合に出場し、21ゴール24アシストを記録している。リヴァプールの生え抜きとしてその才能は折り紙付きのカーティスだが、常にワールドクラスの選手らが揃うリヴァプールの中盤で絶